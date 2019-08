Tân binh Arsenal chấm dứt chuỗi trận 'không bị qua người' của Van Dijk

Tiền đạo Nicolas Pepe đã chấm dứt chuỗi trận "không bị qua người" của Virgil van Dijk tại con số 50, sau cuộc đối đầu giữa và vào dêm qua.

Tình huống diễn ra ở ngay phút thứ 7 của trận đấu, khi Pepe nhận bóng trong đường phản công của Arsenal, rồi khẽ đẩy bóng để bứt tốc vượt qua Van Dijk, tạo ra pha bóng nguy hiểm trước khung thành của Adrian.

Nicolas Pépé is the first player to successfully dribble past Virgil van Dijk in the Premier League since 2018. A 50 game streak broken. [@Squawka] pic.twitter.com/Qf5wyLfcxt