Takefusa Kubo bị phân biệt chủng tộc bởi chính thành viên đội nhà

Hôm qua (9/2), Real Mallorca có chuyến làm khách tới sân của trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 23 .

Khi hiệp 2 đã trôi qua một nửa thời gian, Salva bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Vì vậy, HLV Vicente Moreno quyết định rút cầu thủ này ra nghỉ và lựa chọn Takefusa Kubo để thay thế.

Thời điểm đó, Kubo đang khởi động ở góc sân. Máy quay đã ghi lại khoảnh khắc một thành viên trong Ban huấn luyện đã dùng tay kéo hai bên mắt để gây chú ý với tiền vệ người .

This is how Mallorca's staff called back Kubo warming up on the sidelines for his substitution. #EspanyolRCDMallorca #ESPMLL pic.twitter.com/psU70crdgR