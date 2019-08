Sterling nán lại tặng áo, chụp ảnh cùng CĐV Liverpool sau Siêu cúp Anh

Raheem Sterling là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Manchester City trong trận tranh Siêu cúp với Liverpool. Sau đó, thầy trò HLV Pep Guardiola lên ngôi vô địch nhờ chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu.

Đây là lần đầu tiên Sterling ghi bàn vào lưới kể từ ngày chia tay năm 2015, tương đương với 11 lần đối đầu.

Sau trận đấu, chân sút sinh năm 1994 đã tặng áo đấu cho một CĐV Liverpool, ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ của đội bóng này trên khán đài.

Hành động của Sterling nhận rất nhiều lời ngợi ca trên MXH. BT Sports đăng tải đoạn video với dòng trạng thái: "Có thể Raheem Sterling đã rời Merseyside, nhưng anh ấy vẫn là niềm cảm hứng cho giới trẻ trên khắp vùng đất này."

