Stand Red - Cùng CĐV Liverpool "đột nhập" vào phòng thay đồ sân Anfield

"Trăm nghe không bằng một thấy". Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại luôn có giá trị hơn nhiều lần. Được trở thành một phần trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử của luôn là điều mà mọi CĐV Lữ đoàn Đỏ mong đợi.

Được sống lại những khoảnh khắc bên HLV huyền thoại Bob Paisley - người đã mang về 20 danh hiệu lớn nhỏ trong 9 năm dẫn dắt đội bóng - cũng là giấc mơ của rất nhiều người. Đó cũng là điều mà chương trình Stand Red của nhà tài trợ Standard Chartered mong muốn biến thành sự thật.

Để kỉ niệm ngay sinh của tượng đài vĩ đại của sân Anfield, Standard Chartered đang thực hiện một dự án với công nghệ tiên tiến để đưa HLV Paisley đến với thế kỉ 21 qua màn ảnh nhỏ.

Standard Chartered chuẩn bị đưa các CĐV Liverpool tới phòng thay đồ sân Anfield, bằng công nghệ Thưc tế ảo (AR), qua ứng dụng Stand Red. Các CĐV cũng có thể tương tác trực tiếp trên màn hình các thiết bị, giúp tăng tính hấp dẫn của trải nghiệm về câu chuyện từng diễn ra ở Liverpool.

Công nghệ AR cũng giúp người dùng như được tự mình đặt chân vào thế giới vô cùng thực thế, cũng như khám phá những điều đang chờ đón tại đây!

💥 @LFC fans!



Stand Red App, by @StanChart , gives you a chance to step into the hallowed Anfield Boot Room!



Here's a glimpse of what to expect 😍



Click here to know more: https://t.co/Q518lv0w4q#StandRed #LFC pic.twitter.com/rBQrrOeKPT