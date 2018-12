SỐC: Vừa bị MU sa thải, HLV Mourinho lại dính nghi án ngoại tình

Ngay sau khi mất ghế tại Manchester United, HLV Jose Mourinho còn vướng vào rắc rối với nghi án ngoại tình thời còn làm việc cho Real Madrid.

Hôm 18/12 vừa qua, HLV Jose Mourinho đã bị Ban lãnh đạo Manchester United sa thải sau 2 năm rưỡi tại vị. Đây là hệ quả tất yếu, bởi kể từ đầu mùa giải, Quỷ Đỏ thi đấu khá bết bát ở giải Ngoại hạng Anh.



Chưa đây 1 tuần sau khi bị mất ghế, Người đặc biệt lại tiếp tục gặp thêm rắc rối. Theo The Sun, nhà cầm quân 55 tuổi đang vướng vào rắc rối ngoại tình với người đẹp có tên Prue Carter-Robinson vào tháng 9/2010. Thời điểm đó, cặp đôi này đã có một số lần gặp gỡ vụng trộm và cùng nhau chụp vài bức ảnh thân mật nhưng người thân của Carter-Robinson đã xóa những hình ảnh nói trên.





Cũng theo The Sun, Carter-Robinson từng là nhân viên của tập đoàn IBM nhưng nay đã nghỉ việc cách đây vài tháng. Vụ việc này xảy ra khi Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid. Được biết, đến nay, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.



Trước những thông tin mà The Sun đưa ra, Mourinho đã lên tiếng phủ nhận. Đồng thời, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn dọa sẽ kiện tờ báo này.



Khi phóng viên của The Sun liên hệ và đặt câu hỏi về Mourinho, Carter-Robinson trả lời ngắn gọn: “Tôi không biết các anh đang nói gì về điều đó”. Sau đó, người đẹp 44 tuổi đóng sầm cánh cửa và chấm dứt cuộc phỏng vấn.



HLV Mourinho cùng bà xã Matilde Faria kết hôn từ năm 1989. Hiện tại, cặp đôi này đã có với nhau 2 người con gồm con gái Matilde và cậu con trai Jose Mario Jr.