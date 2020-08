(SỐC) Cựu thủ quân ĐT Nga đấm rách mặt trọng tài vì... thẻ đỏ ở trận giao hữu

Trong một trận đấu nghiệp dư mới đây tại Moscow Celebrity Cup, cựu đội trưởng đội tuyển - Roman Shirokov - đã "nổi cơn thịnh nộ", tranh cãi với trọng tài Nikita Danchenko sau khi vị "vua áo đen" này phạt anh một chiếc thẻ đỏ và tước mất quả phạt đền.

Theo giới truyền thông Nga, Shirokov thậm chí còn tỏ ra vô cùng hung hăng khi thách thức trọng tài:

Ngay sau đó, anh đã không giữ được "cái đầu lạnh" và tung cú đấm rất mạnh thẳng mặt vị trọng tài này. Không những vậy, anh còn "tặng thêm" vài cú đá, khi ông này đã ngã ra sân. Rất may, các cầu thủ đã can thiệp kịp thời. Trận đấu bị hủy bỏ.

The referee Nikita Danchenko plans to go to the police but fears his career might be over as "Shirokov has too many connections."

Shirokov only apologised this morning.

He's been suspended from all @Matchtv activity where he is an expert. pic.twitter.com/9yB6YVQnXT