SỐC: CĐV Romania huýt sáo trong phút tưởng niệm con gái Luis Enrique

Sau một thời gian chống chọi bệnh tình, HLV Luis Enrique đau buồn khi phải xác nhận thông tin Xana - cô con gái 9 tuổi của mình - đã qua đời vì ung thư xương cuối tháng 8 vừa qua. Vì sự kiện này, chiến lược gia 49 tuổi đã phải xin từ chức ở ĐT để trở về chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Trước thềm trận đấu giữa Romania và Tây Ban Nha tại vòng loại Euro ngày 5/9, BTC đã cố gắng dành một sự chia sẻ nhất định với Enrique và gia đình với phút tưởng niệm trong lúc hai đội làm nghi thức bắt đầu trận.

Dù vậy, nỗ lực này đã bị CĐV chủ nhà phá hỏng bằng các tiếng la ó và huýt sáo rất khó hiểu.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA