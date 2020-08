(Chung kết C2) HLV Conte đòi 'tẩn' sao Sevilla vì bị mỉa mai về... tóc

Trận chung kết giữa và Milan không chỉ "nóng" với những diễn biến trên sân mà ở bên ngoài đường biên, đại diện của hai đội cũng có những tình huống lời qua tiếng lại đầy căng thẳng.

Ở đầu hiệp 1, HLV Antonio Conte bị trọng tài chính rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng vì phản ứng, khi cho rằng trung vệ Diego Carlos để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau đó, đến giữa hiệp thi đấu, nhà cầm quân người Italia tiếp tục to tiếng với các cầu thủ đối phương.

Things got HEATED between Ever Banega and Antonio Conte 😳



The Sevilla player appeared to make fun of Conte's hair...



Conte said "I'll see you after the game!" 👀#Club2020 pic.twitter.com/PxAdcssGZa