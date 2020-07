(Serie A) Lukaku lập cú đúp, san bằng kỷ lục tồn tại 70 năm của Inter

Cú đúp trong chiến thắng 3-0 của trước giúp Romelu Lukaku nâng số bàn thắng tại mùa này lên con số 23. Thành tích này giúp anh vượt qua Diego Milito và Amadeo Amadei (đều có 22 bàn) và cũng là cao nhất kể từ mùa giải Ronaldo "béo" có 25 pha lập công.

Đặc biệt hơn, với 15 bàn thắng trên sân khách tại giải VĐQG Italia, cựu tiền đạo đã trở thành người đầu tiên chạm cột mốc này sau 70 năm, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Stefano Nyers.

15 - Romelu #Lukaku has scored 15 goals away from home in the current Serie A season, equalling the record of goals for an #Inter' player in a single top-flight campaign (Stefano Nyers in 1949/50). Fantastic.#GenoaInter pic.twitter.com/e0c0ijqCcA