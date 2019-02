Sergio Ramos và thẻ đỏ: Mối tình vĩnh cửu của thế giới bóng đá

Hậu vệ người Tây Ban Nha đã trở thành "Vua thẻ" ở mọi đấu trường anh thi đấu và kỉ lục đáng xấu hổ này đã bị cư dân mạng mang ra chế giễu.

Sergio Ramos đã trở thành "Cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử La Liga" với lần bị đuổi khỏi sân thứ 20 vào đêm qua trước Girona.

Ramos từ lâu đã bị coi là "Cầu thủ xấu tính" bậc nhất khi sẵn sàng đốn hạ, chơi tiểu xảo và khiêu khích đối phương. Tuy nhiên, "nghệ thuật hắc ám" này không phải lúc nào cũng tốt khi anh liên tục báo hại đội bóng với những lần bị truất quyền thi đấu rất đáng chê trách.

Với việc phải đi tắm sớm vào đêm qua, cầu thủ 32 tuổi này đã lĩnh tổng cộng đến... 20 thẻ đỏ chỉ riêng ở đấu trường La Liga. Trong cả sự nghiệp của mình, Ramos đã nhận tổng cộng 146 thẻ các loại trong 454 lần ra sân, trung bình ba trận sẽ có một lần phải nhận thẻ.

Chính thành tích bất hảo này của Ramos đã khiến anh trở thành tâm điểm chế giễu của cư dân mạng. Họ gọi đây là "mối tình vĩnh cửu" trong thế giới bóng đá.

Most carded Real Madrid player ever:

Sergio Ramos



Most carded player in the history of La Liga:

Sergio Ramos



Most carded player in the Champions League:

Sergio Ramos



Most carded player for Spain:

Sergio Ramos



Most carded player in El Clásico history:

Sergio Ramos

Nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử Real Madrid, La Liga, Tây Ban Nha, El Clasico: Sergio Ramos

Ramos chắc quá tự hào vì những chiến tích này rồi nhỉ :v

Solari khi nhìn Ramos trong phòng thay đồ,

Calm Down! Sergio Ramos will play against Barcelona in both LaLiga and Copa del Rey.

Bình tĩnh đi! Ramos còn chưa đá với Barca ở La Liga và Copa del Rey mà