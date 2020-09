Sếp lớn PSG hứa xử nghiêm 'gà nhà', chê bai trọng tài non kinh nghiệm

Giám đốc thể thao Leonardo nói rằng các cầu thủ đã "mất trí", sau khi chứng kiến cuộc ẩu đả dữ dội ở cuối trận thua 0-1 trước .

Tại đó, Neymar là 1 trong số 5 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong những phút bù giờ. Trên đường rời sân, ngôi sao người liên tục tố cáo Alvaro Gonzalez đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Thậm chí, anh còn tuyên bố chỉ hối tiếc vì chưa... đấm thẳng vào mặt trung vệ này.

Trong buổi phỏng vấn sau trận với Telefoot, ông Leonardo từ chối bình luận về trường hợp của Neymar, nhưng đã chỉ trích gay gắt đội bóng của mình:

🔴 Amavi

🔴 Kurzawa

🔴 Paredes

🔴 Benedetto

🔴 Neymar



Just the five red cards 😳 pic.twitter.com/Sy4hq2j2de