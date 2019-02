Sau Asian Cup, Việt Nam và các đội Châu Á đứng đâu trên BXH FIFA?

Sau khi đánh bại Nhật Bản với tỉ số khó tin 3-1 ở trận Chung kết để lần đầu đăng quang Asian Cup 2019, Qatar được đánh giá sẽ có biến động lớn trên BXH thế giới tháng 2 của FIFA, theo Footy Ranking.

Footy Ranking là một trang tính điểm và sắp xếp các vị trí trên BXH dựa sau hệ thống chấm điểm của FIFA chứ không hề là BXH chính thức. Theo cách chấm điểm của trang này, Qatar sẽ nhảy tới 38 bậc lên vị trí thứ 55 so với vị trí thứ 93 trước đó. Như vậy thì tại Châu Á, đội bóng của Felix Sanchez chỉ đứng sau Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

[FIFA rankings update after Asian Cup final]

🇶🇦 Qatar won the cup and become 5th in Asia 🏆

🇮🇷 Iran still at the top, despite going out in semi-final

🇯🇵 Japan become the 2nd best ranked in Asia #AsianCupFinal #AsianCup2019 #AFCAsianCup2019 #AFCAsianCup #AsianCup19 pic.twitter.com/YVISdXScwp