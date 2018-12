Sau AFF Cup, 40 quả bóng xích trước SVĐ Mỹ Đình sẽ 'một đi không trở lại'?

PGĐ phụ trách Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình tiết lộ nhiều người khuyên ông không nên dịch chuyển 40 quả bóng xích trước sân Mỹ Đình về vị trí ban đầu.

Cuối cùng, sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam cũng giành chiến thắng để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 một cách đầy thuyết phục. Vài ngày sau trận chung kết, không ít người đang nhắc đến 40 quả bóng xích tại SVĐ Mỹ Đình và đang đặt ra câu hỏi rằng liệu chúng có được trả về vị trí trước khán đài B một cách nguyên vẹn hay không.

Trước trận lượt về với Philippines tại vòng Bán kết hôm 5/12, 40 quả bóng bê tông chằng với nhau bằng dây xích đã được lực lượng chức năng di chuyển với lí do đảm bảo an ninh (chính lãnh đạo VFF từng xác minh điều này) dù trước đó, không ít người cho rằng đây là việc làm để... lấy may dựa theo phong thủy.

Trao đổi với phóng viên của Soha, ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cho biết, nhiều người khi gặp cũng trao đổi, nói với ông về việc không nên dịch chuyển 40 quả "bóng xích" này về vị trí cũ nữa.

"Việc di chuyển các quả cầu, xích, cũng là mong mọi sự tốt lành cho đội tuyển và thực tế, với kỹ thuật tốt, năng lực, các cầu thủ của chúng ta đã chiến thắng. Tuy nhiên, do cuối năm cũng nhiều công việc nên xử lý các quả cầu như thế nào, có loại bỏ hẳn không, chúng tôi sẽ cân nhắc, bàn bạc, tính toán lại cụ thể.

"Trước mắt, các quả cầu này vẫn ở nguyên nơi đang đặt chứ chưa di chuyển lại khu vực trước khán đài B" - ông Tiến nói.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, trước trận lượt về trận Việt Nam - Philippines, phía LĐBĐ Việt Nam đã có đề nghị và sau khi xem xét, chính ông thấy việc này hợp lý, không ảnh hưởng gì nên thống nhất cùng Ban Giám đốc tiến hành chuyển các quả cầu, xích sắt đi.

Còn theo một cán bộ Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, sau khi được di chuyển về một góc của khu đất trống cạnh sân, hiện các quả cầu, dây xích, đế vẫn nằm nguyên vị trí, không hề bị xâm phạm hay tác động gì.

"Trước trận đấu chung kết, có thông tin nói các quả cầu bị đào hố chôn hay phá hủy hoàn toàn là không chính xác. Hiện chúng tôi vẫn để nguyên trạng và chờ quyết định cuối cùng của Ban giám đốc khu liên hợp xem có di chuyển về chỗ cũ hay xử lý như thế nào".