Joseph Bouasse - Sao trẻ từng khoác áo Roma bất ngờ qua đời ở tuổi 21 vì cơn đau tim

Theo xác nhận từ đại điện CLB Vicenza, tiền vệ trẻ Joseph Bouasse - người từng khoác AS - vừa qua đời hôm 25/5 vừa qua vì một cơn đau tim.

Bouasse là cầu thủ người gốc , có hoàn cảnh đặc biệt khi từng được tuyển trạch viên đội bóng thủ đô Italia chiêu mộ theo cách vô cùng đặc biệt.

Khi mới 16 tuổi, anh đến Italia theo diện của người tị nạn, sau khi bị lừa bởi một kẻ giả danh tuyển trạch viên bóng đá và bơ vơ ở một ga tàu tại Rome.

Trong một lần Roma đến thi đấu giao hữu Liberi - đội bóng dành cho những người tị nạn hồi năm 2016, anh được đại diện Giallorossi phát hiện và đưa về lò đào tạo.

Đến Vicenza theo dạng cho mượn, Bouasse đã có lần đầu tiên ra sân vào tháng 2/2017, trong trận gặp CLB Avellino.

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o