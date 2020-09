Sao trẻ Liverpool phải 'trốn' MXH vị bị CĐV nhà chỉ trích sau trận thăng 7-2

Ở trận đấu tại vòng 3 , đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước đội chủ nhà Lincoln City với tỉ số 7-2, với màn trình diễn ấn tượng từ các cầu thủ thuộc đội hình hai thi đấu đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, đối với hậu vệ trẻ Neco Williams, cuộc đối đầu vừa qua không phải 90 phút quá đáng nhớ. Sao trẻ người xứ Wales mắc lỗi ở bàn gỡ đầu tiên bên phía Lincoln City khi làm mất bóng, dẫn tới pha lập công của Tayo Edun khi đồng hồ điểm sang phút 60.

Sau trận, Williams đã phải nhận một số lời chỉ trích từ chính cổ động viên nhà trên mạng xã hội, khiến anh buộc phải "trốn" hoạt động và đổi hết ảnh đại diện của tài khoản Twitter cá nhân sang màu đen.

Dù vậy, cũng có không ít người hâm mộ Lữ đoàn Đỏ đã gửi lời động viên cũng như quyết liệt bảo vệ cầu thủ 19 tuổi trước làn sóng chỉ trích của một bộ phận CĐV quá khích.

Each and everyone of you who are abusing Neco Williams, not only are you denting the confidence of a very young and promising lad, but you all are also a part of a problem for the entire human race and you people are absolute knobs. Fuck each & everyone of you lot.