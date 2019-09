Sao Man City có thể bị FA phạt vì phân biệt chủng tộc với... đồng đội

LĐBĐ (FA) sẽ tiến hành điều tra và có thể đưa ra án phạt cho Bernardo Silva vì một bài đăng mới đây trên Twitter, vốn được cho là có nội dung phân biệt chủng tộc với người đồng đội tại Benjamin Mendy.

Cụ thể, tiền vệ người đăng tải ảnh một đứa trẻ da màu (được cho là Mendy) bên cạnh bức hình biểu tượng hãng kẹo "Conguitos", vốn nổi tiếng với đoạn quảng cáo phân biệt chủng tộc trong quá khứ, cùng dòng trạng thái: "Đoán xem là ai nào? 😂😂"

Mendy không cho thấy mình bị xúc phạm mà còn trả lời với nhiều emoji mặt cười: "Cậu dẫn trước 1-0, nhưng cứ chờ đấy".

Dẫu vậy, trước sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, Silva đã nhanh chóng gỡ bài đăng này và đưa ra lời bình luận: "Giờ đây, tôi còn chẳng được đùa giỡn với bạn của mình nữa... Mấy người thật là...."

