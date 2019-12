Sao Barca chỉ ra điểm khiến Ngoại hạng Anh vượt trội hơn La Liga

Tiền vệ Frenkie de Jong chỉ ra điểm khiến Ngoại hạng Anh có sức hấp dẫn hơn so với La Liga, nơi anh đang thi đấu trong màu áo CLB Barcelona.

Có màn ra mắt trong màu áo ở đầu mùa giải 2019/2020 này, Frenkie de Jong đang gây ấn tượng với phong độ xuất sắc sau giai đoạn lượt đi.

Trước đó, anh từng là một trong những mục tiêu chuyển nhượng được quan tâm và suýt chút nữa đã về dưới trướng của HLV Pep Guardiola tại sân Etihad. Tuy nhiên, The Citizens lại không chiêu mộ cầu thủ này vì không muốn phá vỡ quỹ lương.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với The Mirror, De Jong đã có những sự so sánh giữa La Liga và giải Ngoại hạng - nơi cầu thủ này suýt chút nữa đã tìm đến. Theo nhận xét của tiền vệ người , sân chơi số 1 xứ sở sương mù có những điểm vượt trội so với giải VĐQG .

"Tôi từng tin La Liga là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất trên thế giới. Có thể thấy rõ điều đó qua sự thống trị của họ tại các cúp châu Âu những năm qua." - De Jong phát biểu.

"Các CLB Tây Ban Nha đã đi trước một khoảng cách khá xa và thường trở thành những người giành cũng như . Nếu chỉ nói về kĩ năng, La Liga rõ ràng hay hơn. Tuy nhiên, khi đề cập đến cường độ thi đấu và sự cạnh tranh, sân chơi của nước Anh lại nằm ở một mức độ cao hơn."

Đáng chú ý, ở mùa trước, Barcelona là đội bóng Tây Ban Nha duy nhất góp mặt ở vòng Tứ kết UEFA Champions League. Đến trận bán kết, đội bóng này bị chặn đứng bởi một đại diện đến từ giải Ngoại hạng Anh là - với màn lội ngược dòng "thần thánh" tại sân Anfield.

Trong khi đó, - CLB mà De Jong khoác áo ở mùa 2018/19 - cũng bị một đại diện Anh quốc khác đánh bại ở Bán kết là Hotspur.