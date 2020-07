Sao Arsenal xin lỗi vì ăn mừng với 'ngón tay thối' sau trận thắng Man City

vừa làm nên bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước , qua đó giành được tấm vé đầu tiên vào chơi tại chung kết .

Sau khi trận đấu kết thúc, một bức ảnh toàn đội Arsenal ăn mừng trong phòng thay đồ đã được đăng tải trên Twitter.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là hành động giơ "ngón tay thối" của Kieran Tierney. Bức ảnh đã nhanh chóng được xóa đi, còn hậu vệ người phải đăng đàn xin lỗi trên trang cá nhân.

Tôi không biết rằng tấm ảnh sẽ được đăng lên", Tierney viết trên Twitter. "Đó chỉ là một trò đùa với người phụ trách trang phục của đội. Tôi xin lỗi nếu hành động này khiến ai bị xúc phạm, tôi hoàn toàn không có ý đó".

May mắn cho Tierney khi phần đông các fan không có phản ứng tiêu cực về sự việc này. Một người hâm mộ của Pháo thủ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã gửi lại cho Tierney hình ảnh giơ ngón tay giữa và cùng dòng trạng thái:

"Hãy nói cử chỉ này là dành cho bệnh ung thư của tôi. Trận đấu hôm nay rất tuyệt vời, tôi đã có một đêm đáng nhớ trong bệnh viện".

Let’s just say It was meant for my cancer, mate! 😂 Brilliant game today, made my night at the hospital 😆 pic.twitter.com/17tRW39DfT