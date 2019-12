Rudiger kêu gọi trừng phạt các CĐV Tottenham phân biệt chủng tộc

Sau tình huống ăn vạ khiến Son Heung-min nhận thẻ đỏ ở phút 62, trung vệ Antonio Rudiger bên phía đã trở thành mục tiêu chế giễu qua các bài hát cổ vũ của CĐV trong trận đấu giữa hai đội vào tối 22/12.

Tức giận trước các hành vi mang tính phân biệt chủng tộc hướng về phía mình, hậu vệ người Đức đã lập tức thông báo sự vụ với tổ trọng tài và đề nghị can thiệp. Liền sau đó, ban tổ chức trận đấu đã phát loa đề nghị các CĐV chủ nhà điều chỉnh các hành vi không đúng đắn.

Dẫu vậu, điều này chưa thể khiến cầu thủ sinh năm 1993 cảm thấy nguôi ngoai. Vài giờ sau trận, anh tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự bức xúc. Trong bài đăng mới nhất, Rudiger viết: "Tôi thật sự buồn khi tiếp tục phải chứng kiến các hành vi phân biệt (một lần nữa) xuất hiện ở một trận đấu bóng đá.

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4)