Rooney: 'MU lẽ ra đã mạnh hơn rất nhiều nếu giữ lại Van Gaal'

Cựu thủ lĩnh Quỷ đỏ chia sẻ anh rất buồn khi biết HLV Van Gaal bị sa thải và tin rằng lẽ ra đội bóng đã mạnh hơn nhiều nếu tiếp tục gắn bó với ông.

Sau hai mùa giải nắm quyến tại , Louis van Gaal đã bị sa thải vào năm 2016 mặc dù đã có thành tích vô địch . Vị trí mà ông để lại nhanh chóng được thay thế bởi HLV Jose Mourinho.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, Quỷ đỏ đã cán đích ở vị trí thứ hai tại Ngoại hạng mùa 2017/18. Mặc dù vậy, Wayne Rooney vẫn cho rằng MU đã quá nóng vội khi sớm nói lời chia tay Van Gaal.

"Tôi đã rất buồn khi Louis bị sa thải. Đối với tôi, được làm việc với ông ấy luôn là niềm hạnh phúc. Nếu tiếp tục gắn bó với ông ấy ở mùa thứ ba, đội bóng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều", trích lời Rooney chia sẻ trong cuốn sách "LVG – The Manager and the Total Person".

"Tôi thấy nhiều thứ đã được cải thiện và các cầu thủ cũng bắt đầu hiểu hơn lối chơi của ông ấy. Trong hai năm đó, những gì tôi học được từ ông ấy nhiều hơn bất kỳ vị HLV nào. Đó là lý do vì sao tôi sẽ biết ơn ông mãi mãi. Không chỉ bới tôi được chọn làm đội trưởng, mà còn là vì tất cả sự tin tưởng và hy vọng ông ấy đặt vào tôi".

"Đội hình chính của chúng tôi đủ mạnh để lọt vào top 4. Nhưng khi xuất hiện những chấn thương, chúng tôi sẽ gặp rắc rối vì chất lượng đội hình đã không còn đồng đều như những năm trước."

"Thời gian đó rất có ích với tôi vì tôi đã đưa ra quyết định sau này sẽ trở thành HLV. Được làm việc với Louis là một trải nghiệm vô giá vì tôi có thể học được rất nhiều từ ông ấy. Tôi không nghĩ có ai tốt hơn ông ấy nữa".

Van Gaal đã nghỉ ngơi sau khi rời Old Trafford và chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp cầm quân vào năm 2019 - không lâu sau khi Mourinho chia tay MU.

Bản thân Rooney cũng đã có những bước đi đầu tiên để trở thành một HLV khi làm trợ lý cho .