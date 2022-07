Ronnie O'Brien: Cựu cầu thủ Juventus trở thành meme bóng đá đầu tiên trong lịch sử

Ronnie O'Brien được người hâm mộ biết đến với một sự nghiệp kỳ lạ nhiều hơn là màn trình diễn trên sân cỏ.

Đối với những độc giả nhỏ tuổi, đặc biệt là những ai sinh sau năm 2000, cái tên Ronnie O'Brien có lẽ khá xa lạ. Nhưng càng vì như thế, câu chuyện về một cầu thủ từng khoác áo Juventus, là ứng cử viên cho giải thưởng "Nhân vật của thế kỷ" (Person of the Century) của The Times, càng thêm phần thú vị.

Việc Ronnie O'Brien suýt chút nữa đã xuất hiện trên trang bìa của The Times và cả chuyện anh trở thành meme bóng đá đầu tiên đã bắt đầu như thế nào?

Getty

Năm đó, ấn phẩm uy tín của Mỹ đã tổ chức một cuộc thăm dò trực tuyến để tìm ra chủ nhân của giải thưởng "Nhân vật của Thế kỷ". Các danh nhân như Martin Luther King, Winston Churchill, Elvis Presley, Albert Einstein... đều góp mặt trong danh sách.

Ngoài ra, The Times cũng cho phép mọi người tự gửi đề cử - và đã có sự cố lớn về trong lần đầu lấy ý kiến trực tuyến. Cuộc bỏ phiếu công khai cho kết quả O'Brien là người dẫn đầu.

Tuy nhiên, The Times đã thay đổi các quy tắc bỏ phiếu và loại O'Brien. Thay vào đó, nhà bác học Einstein đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu này.

GOAL

Đối với cá nhân O'Brien, đó chỉ là một trong số những sự kiện kỳ ​​quặc trong sự nghiệp không giống ai của anh.

Sinh ra ở Bray (Cộng hòa Ireland), O'Brien đã gây ấn tượng mạnh ở quê nhà với vị trí tiền vệ tấn công. Anh được ký hợp đồng ở tuổi 18 với đội bóng Championship là Middlesbrough vào năm 1997.

O'Brien đã thành công ở lứa trẻ của đội tuyển quốc gia, khi cùng U16 Ireland vô địch U16 Euro 1998. Ireland đánh bại Italia với tỉ số 2-1 trong trận chung kết để lên ngôi. Nhưng ở cấp CLB, O'Brien lại không thể tỏa sáng. Cũng vì vậy mà HLV Bryan Robson của Boro không cho anh cơ hội ra mắt đội một.

Goal/Getty

O'Brien được lên đội một vào mùa Hè năm 1999. Kế hoạch ban đầu của anh là tiếp tục rèn luyện ở các giải hạng dưới của xứ sở sương mù và chờ thời cơ tới.

Tuy nhiên, người đại diện của anh là Steve Kutner đã gửi một đoạn băng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của anh cho các CLB lớn ở Châu Âu, trong đó có Juventus.

Bianconeri đã bị thuyết phục bởi đoạn băng này. Do đó, họ ký hợp đồng 5 năm với O'Brien. Anh trở thành cầu thủ người Ireland thứ ba ký hợp đồng với Juve, sau tiền vệ Matts Kunding của những năm 1910, và Liam Brady.

Thông tin về việc một cầu thủ vô danh của Anh được gã khổng lồ Italia săn đón đã gây chấn động. HLV của Middlesbrough, Robson thẳng thắn nhận xét rằng:

"Ronnie O'Brien chưa đủ trình độ để thi đấu đỉnh cao. Mọi người bàn tán vì cậu ấy tới Juventus, nhưng cậu ấy chưa thể hiện được gì. Nhưng dù sao thì cũng chúc may mắn. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ chứng minh rằng tôi đã sai".

Mùa Hè 1999 là khoảng thời gian mà Juve thăng hoa. Đội hình của họ sở hữu những cầu thủ vĩ đại bao gồm Zinedine Zidane, Edgar Davids và Alessandro Del Piero.

HLV trưởng Carlo Ancelotti cũng đang trong quá trình thử nghiệm đội hình. Sau khi đá 3 trận giao hữu, O'Brien được xếp ngồi dự bị trong trận gặp Ceahlaul Piatra Neamt của Romania. Sau đó, anh được tung vào sân trong trận gặp FC Rostselmash (Nga) ở bán kết lượt về, ở thời điểm chỉ còn 13 phút và Juve đã dẫn trước tới 9-1.

Thời gian ít ỏi nhưng anh đã thể hiện rất tốt. Di chuyển năng nổ bên cánh phải, mang về quả đá phạt ở rìa vòng cấm và có một pha cản phá xuất sắc. Anh cũng có hai lần dứt điểm nhưng không thể ghi bàn.

O'Brien còn có một đường chuyền tinh tế để Del Piero tung cú sút từ cự ly 6m, nhưng bóng đi chệch cột dọc do anh bị mất thăng bằng.

04/08/1999 Juventus-Rostselmash, partita che rimane scolpita nella memoria dei tifosi per un evento commovente: il debutto di Ronnie O'Brien! Sempre nel vivo del gioco, baluardo insuperabile in fase difensiva, pericolosissimo in attacco. E se qualcuno fosse stato meno egoista... pic.twitter.com/jg54fMYVHR — Peppino De Pinot (@de_pinot) August 4, 2021

Đáng tiếc, đó là lần duy nhất O'Brien ra sân cho đội một Juventus. Anh được mang cho mượn liên tục từ tháng 9/1999 đến năm 2002, từ Lugano (Thụy Sĩ), đến các giải hạng dưới của Italia như Crotone và Lecco, hay cả Dundee United (Scotland).

Dù được trao cơ hội ở nhiều lần cho mượn, với nhiều cấp độ khác nhau, O'Brien cũng không có lấy một lần thành công. Vào mùa Hè năm 2002, anh được Juventus đồng ý cho ra đi dưới dạng cầu thủ tự do.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sự nghiệp ly kỳ của O'Brien tiếp tục ở MLS, khi anh ký hợp đồng với Dallas Burn (nay được gọi là FC Dallas) vào năm 2002. Anh ghi bàn trong trận ra mắt gặp San Jose nhưng lại bị gãy chân và phải ngồi ngoài cả mùa giải 2003.

Năm 2004, anh đã thật sự tỏa sáng. Sau 29 lần ra sân, O'Brien có 10 kiến tạo và 2 bàn thắng, giúp Dallas lọt vào vòng Play-Off MLS. Anh có tên trong 'Đội hình xuất sắc nhất' mùa giải 2004 của MLS và được chọn tham dự trận đấu All-Stars danh giá.

Getty

Năm 2005 còn bùng nổ hơn với cầu thủ này. Anh ghi được 6 bàn và 12 kiến tạo sau 30 trận, tiếp tục lọt vào 'Đội hình tiêu biểu' và được đá ở trận All-Star. Dallas năm đó đứng thứ hai ở Western Conference và thứ 5 ở vòng play-off.

Sau đó, mọi thứ dần xuống dốc. O'Brien đã bất hòa với huấn luyện viên Colin Clarke của Dallas và chuyển đến Toronto FC.

Mùa giải MLS 2008, anh ký hợp đồng với San Jose Earthquakes. Tuy nhiên sau 28 lần ra sân, O'Brien đã đưa ra quyết định bất ngờ là từ giã sự nghiệp thi đấu khi chỉ mới 29 tuổi.

Getty

Sau khi treo giày, O'Brien đã trở lại Dallas, chơi golf và làm công tác huấn luyện tại học viện trong một thời gian ngắn.

Nhìn chung, anh có một sự nghiệp khá thành công, dù thường được nhớ đến như một meme bóng đá đầu tiên trong lịch sử.