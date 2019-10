Ronaldo vẫn được giao trọng trách đá phạt tại Juventus bất chấp thành tích 'siêu tệ hại'

Kể từ khi gia nhập , Cristiano Ronaldo đang có thành tích ghi bàn rất tốt. Tuy nhiên, việc thực hiện những cú đá phạt - trọng trách mà cầu thủ này được giao phó - thì lại khá tệ hại.

Theo thống kê, CR7 đã có tổng cộng 29 lần sút phạt cho Bà đầm già thành Turin, nhưng không có nổi một tình huống được chuyển hóa thành bàn thắng. Có đến 20 lần, bóng đập trúng hàng rào đối thủ và chỉ 7 cú sút bay trúng khung thành, nhưng đã bị thủ môn cản phá.

After signing for Juventus last summer Cristiano Ronaldo was put on free-kick duty, forcing Paulo Dybala and Miralem Pjanić out of the job.



Since then he's taken 28 free-kicks and has missed every single one. Yikes. pic.twitter.com/RGbKmJZ0eK