Ronaldo trình làng kiểu tóc 'củ tỏi', bị CĐV chê là... bắt chước Gareth Bale

Nhiều CĐV cho rằng diện mạo mới của Cristiano Ronaldo là "bản sao" từ người đồng đội cũ tại Real Madrid - Gareth Bale.

Trong buổi tập của trước trận đấu với tại , Cristiano Ronaldo góp mặt và gây chú ý với kiểu tóc "củ tỏi" (một chỏm nhỏ tóc được buộc trên đầu theo phong cách top-knot).

Trước đó không lâu, siêu sao người cũng khiến công chúng bàn tán với kiểu tóc cạo sát 2 bên, đi kèm theo một chiếc băng đô mà không ít người cho rằng có phần... nữ tính.

Lần này, phản ứng với kiểu tóc mới của Ronaldo cũng không quá tích cực, khi nhiều CĐV cho rằng anh bắt chước người đồng đội cũ tại là Gareth Bale.

Một CĐV nói: "Ôi không Ronaldo, xin anh đừng tự chọn cho mình cái kết của Bale."

Một người khác bình luận: "Ronaldo giờ trông không khác Bale là mấy."

Một người khác thêm vào: "Ronaldo đang copy phong cách của Gareth Bale."

Ronaldo looks like Bale now. Smh 😭😭 pic.twitter.com/bHo4nPAc6C — 𝓓𝓪𝓷🇨🇵 (@KylixnEsque) December 30, 2019

You can take Ronaldo out of Madrid but u can't take Bale out of him pic.twitter.com/9OYHSlbBEN — A B K (@Abk_DPlayMaker) December 30, 2019

Ronaldo copying of Gareth bale style pic.twitter.com/mDX3XvErUE — Gitau (@_ItsGitau) December 30, 2019

Barber: what do you want?

Ronaldo: I miss Bale and Ibra is back to Milan

Barber: Say no more pic.twitter.com/eG3UM5hfQL — siinex (@siinexfx) December 30, 2019

Ronaldo is slowly turning into bale 😁😂 pic.twitter.com/zrTqK0PT3e — Yusuf Garba sa'ad (@marshall_teech) December 30, 2019

Ronaldo Nooooo pls don’t end up like Bale 😔😂 https://t.co/mg2IKBN8ci — Nana Kwame 🇬🇭 (@kay_levels) December 30, 2019

Ronaldo trình làng kiểu tóc mới trước công chúng khi tới Dubai, nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" tại Globe Soccer Awards.