Ronaldo thờ ơ với các giải thưởng cá nhân trước thềm lễ trao giải FIFA The Best

Tiền đạo Cristiano Ronaldo khẳng định anh không quá quan tâm tới những giải thưởng dành cho cá nhân mà chỉ chú trọng tới những danh hiệu tập thể.

Trong trận thắng 5-1 của trước Lithuania tại vòng loại , tiền đạo Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng khi ghi đến 4 bàn thắng để trở thành chân sút tốt nhất trong lịch sử các vòng loại giải vô địch châu Âu.

Trước đó, vào mùa Hè, Ronaldo và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha cũng đã trải qua tháng ngày ngọt ngào với chức vô địch .

Dù đang có những màn tỏa sáng rực rỡ, nhưng bản thân tiền đạo 34 tuổi lại không quá quan tâm về những danh hiệu cá nhân, trong bối cảnh lễ trao thưởng FIFA The Best do LĐBĐ Thế giới tổ chức đang cận kề.

Thành viên khẳng định những danh hiệu tập thể mới là điều quan trọng nhất, và luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu chung.

"Như đã nói từ lâu, tôi không sống vì các danh hiệu cá nhân đâu!" - Ronaldo phát biểu sau trận đấu với Lithuania vừa qua.

"Chúng đều là kêt quả của những thành công ở cấp độ tập thể. Phải khẳng định rằng các danh hiệu cá nhân đều là những điều rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là cố gắng dành cho toàn đội."

"Tôi đã ghi bàn vào lưới và 4 bàn ngày hôm nay (trước Lithuania) nên đang cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, cả đội vẫn sẽ phải tiếp tục tập trung và bản thân tôi cũng luôn muốn những thành công như vậy tiếp tục đến."

Gần chạm đến kỉ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG (hiện do cựu tuyển thủ - Ali Daei nắm giữ với 109 bàn), Ronaldo khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu với phong độ cao nhất để giúp mang về các danh hiệu cho Bồ Đào Nha: "Tôi đang có quãng thời gian tuyệt vời, và cả đội cũng đang có phong độ tốt ở thời điểm này."

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không chỉ vì ghi bàn, mà còn là được thấy Bồ Đào Nha có được sức mạnh tuyệt vời trong những năm qua. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp công sức để đội tuyển có được nhiều thành tích hơn nữa."

Hiện tại, ở vòng loại Euro 2020, đội tuyển Bồ Đào Nha đang xếp thứ hai tại bảng B, với 8 điểm, kém 5 điểm so với Ukraina nhưng đang thi đấu ít hơn một trận so với các đối thủ còn lại.

Vào ngày 23/9 tới, lễ trao giải FIFA The Best dành cho cầu thủ xuất sắc nhất do LĐBĐ Thế giới bình chọn sẽ diễn ra tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Ronaldo đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu, nằm trong danh sách rút gọn mới được công bố.