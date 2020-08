Ronaldo ngán ngẩm nhìn Juventus bại trận ngày nâng cúp vô địch Serie A

Ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2019/20, Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao khác của đã được HLV Maurizio Sarri cho phép nghỉ ngơi để dồn sức cho cuộc chiến tại .

Nhập cuộc tự tin, đội bóng đương kim vô địch đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 nhờ công của Gonzalo Higuain. Sau bàn thắng ấy, Ronaldo đi thay áo đồng phục để chuẩn bị cho màn ăn mừng trên sân nhà Allianz.

Cristiano Ronaldo was rested for Juve's final Serie A game... and they're 3-1 down at home to 😖



He does not look happy 😑 pic.twitter.com/gWQ6NirYET