Ronaldo muốn tìm lại ân nhân 'cứu đói'... bằng bánh burger thời thơ ấu

Thông qua một chương trình phỏng vấn mới đây với ITV, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ nhiều câu chuyện về thời thơ ấu khó khăn của anh. bày tỏ sự cảm kích khi từng ba nhân viên của McDonalds cứu đói bằng một chiếc burger. Thông qua chương trình này, CR7 muốn tìm lại những ân nhân ngày xưa để cảm ơn và đáp lại "tấm chân tình" mà họ dành cho anh khi xưa.

Tuổi thơ thực sự là khoảng thời gian khó khăn đối siêu sao người . Hoàn cảnh của gia đình vốn rất nghèo và trái bóng chính là niềm vui duy nhất đối với cậu bé Ronaldo ngày ấy.

Tiết lộ trong một buổi phỏng vấn, tiền đạo của cho hay anh từng phải cầu xin những người xung quanh giúp đỡ để có được một chiếc burger: "Chúng tôi đói bụng. Có một cửa hàng McDonalds ở sát sân vận động. Chúng tôi tới đó, gõ cửa và hỏi liệu họ có thừa chiếc bánh burger nào không?"

Cửa hàng McDonalds ấy đã đóng cửa từ lâu và cựu cầu thủ của luôn muốn gặp lại để đền đáp những lần "cứu đói" của họ.

Ronaldo chia sẻ thêm: "Luôn có một người tên là Edna và 2 chị khác. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ gặp lại được họ. Tôi thực sự rất hạnh phúc nếu chương trình này giúp tôi tìm được Edna và 2 chị kia. Tôi muốn mời họ tới ăn tối với tôi tại Turin hoặc Lisbon để tôi có thể đền đáp một chút gì đó."

