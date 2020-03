Ronaldo lên tiếng sau khi mẹ bị đột quỵ: 'Cảm ơn mọi người vì những lời động viên và sự giúp đỡ'

Ngay khi biết tin mẹ bị đột quỵ và phải nhập viện khẩn cấp vào sáng thứ Ba (3/3) vừa qua, Cristiano Ronaldo đã lập tức trở về quê nhà tại thành phố Madeira, . Bà Dolores Aveiro - mẹ của Ronaldo - đã được đưa đến bệnh viện Nelio Mendonca và được các bác sĩ thực hiện kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, mẹ của Ronaldo từng trải qua cuộc tiểu phẫu nhằm loại bỏ một cục máu đông trong động mạch và vào lúc này, bà được xác định là tỉnh táo và có điều kiện sức khỏe ổn định.

Trở về nhà từ đại bản doanh của , CR7 cũng đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những lời hỏi thăm, chia sẻ.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì những tin nhắn và lời động viên tới mẹ của tôi. Hiện tại, tình hình của bà đã ổn định trở lại và đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện." - chân sút 35 tuổi viết trên trang Twitter cá nhân.

"Tôi và gia đinh xin được gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ vì đã tận tình chăm sóc cho bà. Hiện tại, chúng tôi mong muốn được giữ riêng tư về chuyện này.

