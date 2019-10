Ronaldo lập hàng loạt kỷ lục sau chiến thắng ở Champions League

Ở trận đấu giữa và ở bảng D , Cristiano Ronaldo là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 dễ dàng cho đội chủ nhà.

Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo đã ghi bàn vào lưới 33 đội bóng tại đấu trường Champions League - cân bằng kỷ lục của huyền thoại là Raul Gonzalez.

