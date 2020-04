Ronaldo kêu gọi đồng đội trích tiền thưởng giải cứu các CLB nghiệp dư

Mới đây, Liên đoàn bóng đá (FPF) thông báo ĐTQG nước này đã góp một nửa số tiền thưởng từ việc vượt qua vòng loại cho những đội bóng nghiệp dư.

Theo tiết lộ của Bernardo Silva, hành động ý nghĩa này xuất phát từ ý tưởng của thủ quân Cristiano Ronaldo.

"Cách đây vài ngày, Ronaldo đã nảy ra ý tưởng giúp các đội bóng nghiệp dư ở Bồ Đào Nha. ấy đề nghị mọi người trích một phần tiền thưởng từ việc vượt qua vòng loại Euro. Chúng tôi thống nhất trích một nửa số tiền này để hỗ trợ các đội nghiệp dư." - ngôi sao của chia sẻ với Bleacher Report.

AFP cho biết, khoản tiền quyên góp từ ĐT Bồ Đào Nha là 5,1 triệu USD.

Vào tuần trước, hệ thống các giải đấu không chuyên tại nước này đã bị hoãn khiến nhiều cầu thủ gặp khó khăn.

Portugal's decision to donate 50% of their Euro qualifying bonus was @cristiano's idea, says @BernardoCSilva 👏 pic.twitter.com/ORalthNtYM