(Chuyển nhượng) Rời Chelsea, Willian CHÍNH THỨC gia nhập Arsenal theo dạng CNTD

Trang chủ vừa đăng tải thông báo chính thức chiêu mộ thành công Willian theo dạng chuyển nhượng tự do.

Được biết, cựu ngôi sao sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm, có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

HLV Mikel Arteta phát biểu:

💬 "It is the character that I want. The kind of player that when things get difficult in the game that wants to take responsibility, wants the ball and wants to win the game for the team."



👔 @m8arteta discusses the signing of @WillianBorges88 👇