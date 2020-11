Real thiếu vắng hai trụ cột quan trọng trong trận tái đấu Inter

Ở cuộc đọ sức với Milan thuộc loạt trận thứ tư vòng bảng sắp tới, sẽ chịu tổn thất lực lượng khi Karim Benzema và Sergio Ramos không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu.

Benzema đã vắng mặt kể từ trận thua 1-4 trước hôm 9/11. Trong khi đó, đội trưởng Ramos dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với ĐT Đức thuộc khuôn khổ hôm 18/11 và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ trong vài tuần.

📋✅ Our 21-man squad for the match against @Inter!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/6qRf2gYxGS