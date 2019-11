Ramsey xin lỗi vì 'cướp' trắng trợn bàn thắng của Ronaldo

Ở trận đấu giữa và vừa diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA , tiền vệ Aaron Ramsey đã "cướp trắng" một bàn thắng mà đáng lẽ đã thuộc về Cristiano Ronaldo.

Trong pha đá phạt do CR7 thực hiện, thủ thành Guilherme Marinato đã bất ngờ để bóng tuột khỏi tay và trên đà lăn vào lưới. Bất ngờ, khi bóng chuẩn bị lăn qua vạch vôi, theo quán tính Ramsey ập vào và tung cú ra chân, khiến thủ môn Lokomotiv không có bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Ngay lập tức, cầu thủ người xứ Wales phải ra dấu hiệu xin lỗi đồng đội và sau trận, anh cũng đã lên tiếng trình bày về tình huống này.

"Tôi cứ nghĩ là thủ môn đội bạn ở ngay sát trái bóng và có thể giải nguy trong tình huống này." - Ramsey trả lời các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn. "Bản năng của tôi mách bảo rằng phải đưa bóng qua vạch vôi ngay lập tức."

"Dù sao thì tôi cũng đã nói lời xin lỗi với Cristiano rồi!" - tiền vệ mang áo số 8 phát biểu.

Tình huống trên làm nhiều khán giả nhớ đến một pha bóng diễn ra ở trận đấu giữa tuyển và hồi năm 2010, khi CR7 cũng bị cướp trắng một pha lập công bởi người đồng đội Luis Nani.

Khi đó, Ronaldo thực hiện một pha xử lí đầy khéo léo, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương rồi tung cú lốp bóng qua đầu thủ thành Iker Casillas. Thế nhưng khi trái bóng sắp lăn qua vạch vôi thì Nani băng vào dứt điểm để rồi... việt vị!

