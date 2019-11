Quế Ngọc Hải khẳng định ĐT Việt Nam sẽ không thủ hòa, quyết thắng Thái Lan

Trả lời phỏng vấn sau trận thắng trước UAE, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định ĐT Việt Nam đặt quyết tâm giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

Giành chiến thắng trước đội tuyển ở cuộc đối đầu vừa diễn ra ngày 15/11, đội tuyển đã vượt qua - đội bóng vừa thua sốc trước Malaysia - để leo lên ngôi đầu bảng G, với 10 điểm sau 4 lượt trận.

Theo tiết lộ từ đội trưởng Quế Ngọc Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn muốn các học trò giành chiến thắng ở mọi trận đấu, bất kể đối thủ có là ai và mạnh đến ra sao. Đây chính là tinh thần để ĐT Việt Nam chuẩn bị tiếp đón "đại kình địch" vào ngày 19/11 sắp tới.

"Chúng tôi không vào sân với tư tưởng hòa nên đã quyết chiến để giành thắng lợi. Dĩ nhiên để đạt được mục đích này không hề dễ dàng vì UAE là đối thủ rất khó chịu." - Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Thanh Niên sau trận đấu gặp UAE vừa qua.

"Họ khéo, khỏe và khá lì lợm. Chúng tôi thắng có một phần do may mắn nhưng nếu không nỗ lực tột độ thì làm sao may mắn có thể tìm đến. em đã thi đấu rất quyết tâm trận này."

Nói về sự thay đổi của bản thân kể từ khi được giao trọng trách đội trưởng, trung vệ của CLB Viettel nhận xét: "Từ ngày được đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi thấy mình nhất thiết phải 'lớn' hơn chính tôi khi chỉ làm “lính” thông thường."

"Quán xuyến hơn, trách nhiệm hơn, chu đáo hơn và cả nghiêm khắc hơn. Nghiêm khắc nhưng độ lượng và bao dung. Gắn kết anh em thành một khối – là điều mà thầy Park luôn đòi hỏi ở tôi. Tôi trân trọng và yêu quý từng thành viên của đội tuyển. Họ thực sự như mái nhà thứ 2 của tôi. Lúc trên sân, anh em liên lạc với nhau nhiều lắm."

"Tôi đã chỉ huy đồng đội phải tập trung tối đa, hạn chế mắc sai lầm ở khu vực sân nhà, tránh những quả phạt nguy hiểm và nếu có bàn thắng thì cố gắng kiểm soát bóng thật tốt để không bị gỡ hòa. Diễn biến trên sân đã gần như những gì chúng tôi suy nghĩ. Tiến Linh đã lập một siêu phẩm. Đó là thành quả mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Còn cái được lớn nhất nữa của ĐT Việt Nam chính là bản lĩnh và tinh thần cực kỳ cao."

Cuối cùng, cầu thủ 26 tuổi khẳng định: "Gặp Thái Lan vào ngày 19/11, chúng tôi cũng sẽ thi đấu với tinh thần không chỉ đơn giản là một trận hòa. Mà phải thắng!"

Nếu vượt qua Thái Lan trong trận đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách lên đến 6 điểm với chính đối thủ này.