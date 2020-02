PSG liên tục lùm xùm: Neymar công khai chỉ trích, Kimpembe xin lỗi vì người nhà 'vạ miệng'

Ngay sau khi để thua với tỉ số 1-2 tại trận đấu lượt đi vòng 16 đội UEFA , PSG đã liên tiếp hứng chịu những bất đồng trong nội bộ.

Chỉ ít giờ kể từ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neymar - ngôi sao số 1 của đội chủ sân Parc des Princes - lập tức lên tiếng phàn nàn về việc bị ngồi ngoài quá nhiều dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương, khiến anh không thể làm quen với nhịp độ thi đấu.

"Thật khó để ngồi ngoài trong 4 trận liên tiếp. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định của tôi, mà nó đên từ ban huấn luyện, cũng như từ các bác sĩ." - tiền đạo người phát biểu.

"Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận về chuyện này. Tôi muốn ra sân vì đã cảm thấy khỏe mạnh, nhưng ban huấn luyện quá cẩn trọng và cuối cùng, tôi là người chịu thiệt. Tôi hiểu nỗi sợ của đội bóng, vì trong hai năm qua, tôi không thể thi đấu tại vòng 16 đội. Tôi tôn trọng quyết định nhưng thực sự, mọi chuyện không nên diễn ra như vậy."

"Một trận đấu có cường độ cao suốt 90 phút như vậy là một sự khác biệt rất lớn. Nếu có thể trạng tốt hơn, tôi đã có thể thi đấu với hiệu quả cao."

Ít giờ sau phát biểu của Neymar, Presnel Kimpembe đã cũng phải lên tiếng xin lỗi HLV Thomas Tuchel cùng ban lãnh đạo đội bóng sau khi người nhà của cầu thủ này lên tiếng chỉ trích, lăng mạ công khai trên MXH.

Manu Kimpembe - anh trai của trung vệ sinh năm 1995 - đã đăng tải một đoạn video trên trang Instagram cá nhân, gọi HLV Tuchel là "thằng khốn", và là trò hề của đội bóng.

Presnel Kimpembe’s brother trashtalked PSG boss Thomas Tuchel on social media tonight: “I hope that you are well Tuchel, **** your mother, son of a b****... A joke brother a joke.” pic.twitter.com/A3gKvjIVFG