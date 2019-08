Pogba và Rashford bị phân biệt chủng tộc, MU chuẩn bị gặp mặt Facebook

Chỉ trong một thời gian ngắn, Paul Pogba và Marcus Rashford liên tiếp trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc trên MXH - sau khi đá hỏng quả penalty trước và .

Vì vậy, đã nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp với Twitter, nhằm thảo luận về quy tắc đối với những bình luận mang tính miệt thị nhắm vào các cầu thủ của họ. Trong thời gian tới, một cuộc gặp tương tự của MU với phía Facebook cũng sẽ được diễn ra.

Người phát ngôn của Twitter nói với Sky Sports: "Chúng tôi luôn duy trì và đối thoại cởi mở với các đối tác, nhưng cũng ý thức rằng cần làm nhiều hơn để bảo vệ người dùng của mình. Hành vi phân biệt chủng tộc không có chỗ trong nền tảng của chúng tôi. Twitter hết sức lên án hành vi này."

"Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tìm ra các giải pháp. Twitter sẽ tiếp tục chủ động quan sát những động thái trên mạng xã hội, và sẵn sàng hành động nếu xuất hiện hành vi nào vi phạm các quy tắc."

Hôm thứ Bảy (giờ địa phương), đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer phải lên tiếng trước truyền thông:

"Chúng ta phải ngăn chặn hành động này, nó cần được chấm dứt. Tôi thật không còn lời nào để diễn tả về nó. Những chiến dịch kêu gọi vẫn cứ diễn ra, còn những kẻ này vẫn nhởn nhơ dưới danh tính giả trên MXH. Thật điên rồ khi những chuyện này vẫn xảy ra ở năm 2019."

Trên trang cá nhân, Pogba đăng tải dòng trạng thái: "Tổ tiên và bố mẹ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều để có tự do như hôm nay, để có thể thoải mái làm việc, bắt xe buýt và chơi bóng. Những hành vi phân biệt chủng tộc thể hiện sự thiếu hiểu biết, chỉ càng khiến tôi mạnh mẽ và thúc đẩy tôi có thêm động lực để chiến đấu cho thế hệ tương lai."

