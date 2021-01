Pogba tỏa sáng, MU vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng

Chỉ phải tiếp đón đối thủ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, tràn trề cơ hội giành điểm để vươn lên, chiếm lấy vị trí đầu bảng của .

Dẫu vậy, Quỷ đỏ nhập cuộc tương đối chậm chạp. Trong những phút đầu trận đấu, chủ nhà là những người chủ động giành quyền kiểm soát thế trận và sớm tạo ra được những cơ hội đáng chú ý.

Phút thứ 7, sóng gió ập đến với khung thành của Daivd de Gea. May mắn rằng trung vệ Harry Maguire đã kịp thời xuất hiện để phá bóng và không cho Harvey Barnes cơ hội tung ra cú dứt điểm cận thành.

Đến phút 28, từ một tình huống phản công nhanh của MU, Cavani bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa. Tuy nhiên, sau khi mất gần 5 phút xem lại băng ghi hình, trọng tài quyết định cho Burnley được hưởng một quả đá phạt, bởi trước đó, Luke Shaw đã có tình huống phạm lỗi bằng gầm giày với Gudmundsson. Hậu vệ MU cũng phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Manchester United đến ở phút 36. Đón đường tạt bóng khó chịu từ cánh phải của Luke Shaw, Harry Maguire đưa được bóng vào lưới Burnley. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của anh bị từ chối do trước đó, trung vệ người đã có tình huống phạm lỗi với cầu thủ bên phía đội chủ nhà.

