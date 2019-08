Pique và Vidal tham dự giải đánh bài, 'ẵm' gần nửa triệu Euro giải thưởng

Một ngày sau trận thắng tưng bừng 5-2 trước tại vòng 2 , bộ đôi cầu thủ Gerard Pique - Arturo Vidal đã đến tham dự giải đánh đánh bài Poker châu Âu, diễn ra tại sòng bài Casino ( ) và cùng nhau "rinh" về giải thưởng cực lớn, lên đến gần 500.000 Euro.

Trong giải đấu này, Pique đã về thứ nhì chung cuộc, sau khi vượt qua gần 70 đối thủ sừng sỏ khác. Riêng cá nhân trung vệ 32 tuổi, số tiền mà anh nhận được lên đến gần 353.000 Euro (khoảng hơn 9 tỷ Đồng). Người bạn đồng hành của Pique - tiền vệ Arturo Vidal - xếp thứ 5, với giải thưởng 134.460 Euro (tương đương hơn 3,4 tỷ Đồng).

Theo PokerStars - nhà tổ chức giải - đây là lần thứ năm Gerard Pique tham dự những giải đánh bài Poker, và tổng số tiền mà cầu thủ này có được cũng đã vượt quá còn số 500.000 Euro.

Pique blinder!

From soccer stars to PokerStars. ⚽ ➡️ ♠️@3gerardpique and @kingarturo23 put in a great performance at #EPTBarcelona, cashing for over €487K! pic.twitter.com/fFu3amhlPW