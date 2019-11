Phil Jones bị chỉ trích nặng nề vì màn trình diễn tệ hại khiến MU mất điểm

Trong trận đấu với , huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng sơ đồ 3-4-3 và tạo cơ hội ra sân lần đầu tiên kể từ đầu mùa cho Phil Jones. Thế nhưng, trung vệ 27 tuổi lại không thể đáp lại sự tin tưởng từ người thầy khi anh có một màn thể hiện đầy tệ hại.

Ở tình huống đội chủ nhà ghi bàn vào phút 19, Jones dễ dàng bị Lys Mousset vượt qua. Sau đó, anh liên tục khiến khung thành đội nhà bị đặt trong tình trạng báo động. Đến hết hiệp một, cầu thủ này lập tức bị HLV Solskjaer thay ra để nhường chỗ cho Jesse Lingard.

Nhận định về trận đấu, cựu hậu vệ MU - Gary Neville phát biểu trên sóng đài Sky Sports: "Bàn mở tỉ số của Sheffield đến một cách không thể rõ ràng hơn dù các dấu hiệu cho thấy sự nguy hiểm đã lộ rõ."

"Cả Maguire và Jones đều không thể ngăn cản các cầu thủ đối phương. Pha bóng đó là một tình huống gần như dễ nhất thế giới đối với các trung vệ, nhưng Phil Jones lại chẳng thể giải nguy."

"Đáng ra Phil Jones nên quan sát xung quanh mình trước khi mất kiểm soát và để cho bốn cầu thủ đối phương hiện diện trong vòng cấm!"

Không chỉ có các chuyên gia, cổ động viên MU cũng chẳng thể hài lòng trước sự tệ hại mà Phil Jones thể hiện. Hàng loạt ý kiến chê bai cầu thru người đã xuất hiện trên các mạng xã hội ngay khi trận đấu kết thúc.

Phil Jones every time he’s running side-by-side with a centre-forward. pic.twitter.com/G9v4vBHKL8

Phil Jones’ Man Utd career summed up in one picture: pic.twitter.com/UCNLAv6QFJ