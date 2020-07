Phân biệt chủng tộc với cựu sao MU, thiếu niên 12 tuổi bị bắt giữ

Ở trận đấu giữa và tại vòng 34 Ngoại hạng mới đây, Wilfried Zaha vừa tiết lộ về việc hàng loạt tin nhắn có nội dung mang tính chất phân biệt chủng tộc được gửi đến cầu thủ thủ này.

Lập tức, cả hai CLB đều gửi đi thông cáo lên án mạnh mẽ vụ việc này và khẳng định sẽ đưa tất cả những người có liên quan ra ánh sáng.

Phía Aston Villa sau đó đưa ra tuyên bố cấm cửa mọi CĐV quá khich suốt đời, nhằm phối hợp cùng Crystal Palace để tìm lại công bằng.

Ngay sau đó, Cảnh sát hạt Tây Midlands (Anh) thông báo đã bắt giữ một thiếu niên 12 tuổi sau khi điều tra và khẳng định sẽ không tha thứ cho bất cứ hành vi kì thị nào trong cộng đồng.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1