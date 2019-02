Đến làm khách trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno (Indonesia) của chủ nhà Persija Jakarta tại lượt trận đầu tiên bảng G – vòng bảng AFC Cup 2019, Becamex Bình Dương mạnh dạn đặt mục tiêu dành trọn 3 điểm. Và quả thật, họ đã chuẩn bị đấu pháp rất hợp lý để hướng đến kết quả đó.

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng của cả hai đội. Đến phút 17, điểm nhấn đầu tiên mới xuất hiện khi Hồ Sỹ Giáp đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng rất đáng tiếc khi trọng tài đã căng cờ báo việt vị tiền đạo Wander Luiz của đội khách trong pha phối hợp trước đó.

Sau tình huống này, Persija Jakarta bắt đầu tăng tốc và gia tăng sức ép về phía khung thành của Bùi Tấn Trường. Phút 20, một cầu thủ của đội chủ nhà vừa ngã trong vòng cấm của Bình Dương. Rất may là trọng tài đã không thổi phạt. Phút 29, Susanto tung ra pha dứt điểm uy lực trong vòng cấm nhưng Tấn Trường đã khép góc kịp thời.

Đến phút 32, chủ nhà suýt dính đòn hồi mã thương khi Sỹ Giáp một lần nữa có tình huống dứt điểm thuận lợi, nhưng lại đưa bóng lên trời.

Trong những phút còn lại của hiệp một, cầu thủ của Persija một lần nữa ngã trong vòng cấm của Bình Dương, nhưng trọng tài vẫn nói không.

HALF-TIME | Persija Jakarta (IDN) 0-0 Becamex Binh Duong (VIE)



⚖️Still an even affair so far despite @Persija_Jkt having the bulk of possession! Can @fcbinhduong snatch something away from home❓#AFCCup2019 #PSJvBBD

