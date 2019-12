Pellegrini và Jardim 'bay ghế' trong cùng một đêm

Rạng sáng 29/12, AS thông báo sa thải Leonardo Jardim, đồng thời đưa cựu HLV ĐT , Robert Moreno lên thế chỗ. Cùng thời điểm tại , tới lượt West Ham ra phán quyết bãi nhiệm Manuel Pellegrini ngay sau thất bại 1-2 trước .

Đáng chú ý, đây đã là lần... thứ 2 mà đội chủ sân Stade Louis II phế truất chiến lược gia người . Trước đó, Jardim từng được đại diện nước tái bổ nhiệm hồi 26/1 - ba tháng sau khi bị "trảm" lần đầu.

Sau 18 vòng đấu tại , Monaco hiện tạm xếp thứ 7 với 28 điểm. Ngoài ra, họ cũng vừa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn khi để thua 0-3 trước . Tờ Les Echos tiết lộ, chính chuỗi thành tích này khiến lãnh đạo CLB mất niềm tin nơi Jardim và đưa ra quyết định chia tay ở thời điểm giữa mùa.

Phía bên kia chiến tuyến, Manuel Pellegrini bật bãi cũng bởi lý do tương tự. Dù bạo chi tới gần 85 triệu Bảng ở mùa Hè 2019, nhưng The Hammers vẫn đang vật lộn tại vị trí thứ 17, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm.

"Pellegrini là một cá nhân xuất chúng, được hợp tác với ông ta luôn là vinh dự của chúng tôi. Tuy nhiên, CLB cần trở lại với guồng quay và theo đuổi những tham vọng từ đầu mùa. Chúng tôi ý thức cần hành động ngay, để giúp HLV mới có đủ thời gian tái thiết và xây dựng lại mọi thứ." - Chủ tịch David Sullivan cho hay.

can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.