Nửa đội nhiễm COVID-19, Al-Hilal đấu Champions League với chỉ... 14 cầu thủ

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tuyên bố hủy ngang AFC Cup cùng nhiều giải đấu cấp đội tuyển trẻ hoặc ĐTQG.

Tuy nhiên, với riêng AFC , tổ chức này vẫn "bật đèn xanh" để giải tái khởi động do muốn đảm bảo quyền lợi cho đối tác và nhà tài trợ.

Theo thể thức mới, toàn bộ vòng bảng của giải đấu số một châu Á cấp CLB sẽ được tổ chức tập trung tại Doha ( ). Bên cạnh đó, các đội bóng tham dự phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho thành viên.

Trước thềm giờ G (14/9), một đội bóng đã phải chia tay giải do có thành viên bị nhiễm virus từ trước khi đến , đó là CLB Al-Wahda ( ).

Cùng thời điểm, Al-Hilal ( ) - nhà đương kim vô địch giải đấu - cũng xác nhận 7 trường hợp dương tính COVID-19. Thêm vào đó, Al-Duhail (Qatar) cũng thông báo một ca nhiễm.

Tuy vậy, AFC không có động thái gạch tên hai đội này ra khỏi giải đấu, như đã từng làm với đại diện UAE.

Thiệt hại gần 1/4 quân số, Al-Hilal vẫn thi đấu lượt trận thứ ba và bốn với Pakhtakor và giành được 4 điểm với một trận thắng, một trận hòa.

Tuy nhiên sau lượt trận này, họ tiếp tục thông báo... thêm các các nhiễm COVID-19, trong đó có các ngôi sao như Bafetimbi Gomis và Sebastian Giovinco. Hậu quả, trước giờ chạm trán Shahr Khodrou tối 20/9, đoàn quân của Răzvan Lucescu chỉ còn đúng... 14 người, trong đó có 2 thủ môn.

Trước giờ G, họ đã yêu cầu hoãn trận đấu nhưng bị từ chối.

Thiếu hụt lực lượng trầm trọng, song Al-Hilal vẫn chơi đầy nỗ lực và giành được một điểm quý giá, qua đó xây chắc ngôi đầu với 11 điểm.

