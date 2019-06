NÓNG: Cựu Chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa bị bắt vì hàng loạt sai phạm

Công An tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam ông Lê Văn Nam - Chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa để điều tra về những sai phạm liên quan đến tài chính.

Theo thông tin do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp cho báo An Ninh Thủ Đô, trưa nay 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Nam - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa và Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Vị lãnh đạo này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát ngân sách của Nhà nước.

Cụ thể, ông Nam bị tố ăn chặn tiền công tập luyện, cũng như chế độ của các VĐV thi đấu và tập luyện tại trung tâm, hay khai khống số VĐV để rút tiền ngân sách...

Đây thực sự là thông tin gây sốc đối với người hâm mộ xứ Thanh, nhất là trong bối cảnh bóng đá Thanh Hóa gặp nhiều sóng gió thời gian qua. Được biết, ông Nam vừa nghỉ hưu từ ngày 1/6 và đến cuối tháng thì bị phát hiện sai phạm.

CLB Thanh Hóa sẽ lại khủng hoảng sau khi vị lãnh đạo cấp cao nhất của bóng đá tỉnh này bị khởi tố?

Và có thể họ sẽ sốc hơn nữa, khi bên cạnh ông Nam, còn có hai nhân vật tiếng tăm khác cũng bị bắt với cùng tội danh, là ông Phạm Hồng Minh - Phó giám đốc và ông Hoàng Trung Thắng - trưởng bộ môn đấu kiếm Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.