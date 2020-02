Nicolas Pepe thừa nhận 'vô đối' ở Ngoại hạng Anh, không sợ bất cứ đối thủ nào

Kể từ khi chuyển đến khoác áo , tiền đạo Nicolas Pepe đã mang lại những nét tươi mới cho hàng công của Pháo Thủ.

Tuy nhiên, chân sút người Bờ Biển Ngà vẫn cần thể hiện sự hiệu quả rõ nét hơn. Bởi từ đầu mùa, anh mới chỉ có 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo cho đội chủ sân Emirates sau 21 lần ra sân ở Ngoại hạng .

Bất chấp hiệu quả thi đấu chưa thực sự ý, Pepe vẫn có những sự tự tin rất lớn vào khả năng của bản thân. Trong một đoạn video mới đăng tải trên kênh truyền thông Arsenal, khi đồng đội Matteo Guendouzi đặt câu hỏi: "Ai là hậu vệ 'cứng' nhất mà anh từng đối đầu?", Pepe sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ đã đáp lại rất ngắn gọn: "Thực sự là chẳng ai cả!"

Nicolas Pépé has decided that the Premier League is too easy for him. Okay, pal. pic.twitter.com/u3oTYCJFpO