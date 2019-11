Nhóm sản xuất 1000 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan bị công an Hà Nội triệt phá

Công an Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng làm vé giả trận Việt Nam - Thái Lan với số lượng rất lớn.

Trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á giữa hai đội tuyển và sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), vào lúc 20h hôm nay 19/11.

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu, Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động 100% quân số, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm soát quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình, tập trung kiểm soát an ninh; hướng dẫn các phương tiện di chuyển, dừng đỗ; kiểm soát hàng rong...

Trận đấu giữa Việt Nam và nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. (Ảnh minh hoạ)

Sáng 19/11, trong một đợt kiểm tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ một số đối tượng sản xuất vé giả với số lượng lên đến gần 1000 vé.

Báo Thanh Niên dẫn lời đại diện Công an quận Nam Từ Liêm: “Đơn vị phát hiện rất nhiều vé giả, bắt và thu gần 1.000 vé giả. Hiện các đối tượng đang có mặt tại trụ sở để xử lý”.

Một thành viên của BTC trận đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, số lượng vé giả này chuẩn bị cung cấp ra thị trường với khoảng trên 1000 vé.

Công an Hà Nội đã có làm việc với Văn phòng VFF để cung cấp thông tin, nhận diện vé thật để phục vụ công tác điều tra. Được biết, loại vé giả này được in ấn rất công phu, nếu nhìn bằng mắt thì rất khó để nhận biết.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen; khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả thông báo ngay cho cơ quan Công an.

Lực lượng an ninh đã được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, chắc chắn vé giả sẽ không được vào sân. Ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT mới đây, nhiều người mua phải vé giả đã không được vào sân.