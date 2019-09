Nhà mới phải sửa chữa, Văn Hậu được Heerenveen xếp ở khách sạn 4 sao

Tuyển thủ Việt Nam được đội bóng Hà Lan sắp xếp ở tại khách sạn 4 sao Wolvega trong thời gian nhà riêng đang sửa chữa.

Do căn nhà riêng do SC Heerenveen vừa cấp đang sửa chữa, Đoàn Văn Hậu sẽ tạm thời ở tại khách sạn 4 sao Wolvega - cách SVĐ Abe Lenstra khoảng 12km - trong 2 tuần. Toàn bộ chi phí bao gồm tiền ăn uống tại khách sạn đều do đội bóng chi trả.

Tiền phòng cho 1 đêm là 148 USD (hơn 3,4 triệu VNĐ). Sau 3 ngày đặt chân tới Hà Lan, Văn Hậu chia sẻ rằng rất thích khí hậu tại nơi đây.

Tuyển thủ nói: "Khí hậu ở đây rất tốt giúp tôi ngủ ngon. Không khí trong lành và tốt cho cơ thể. Thời điểm tôi sang cũng là lúc trời hơi se lạnh nên rất thuận lợi để làm quen."

"Tôi cảm nhận người dân ở đây họ đang tận hưởng cuộc sống, thưởng thức nó. Nhịp sống cũng chậm rãi và khung cảnh thật sự đẹp".

Vào trưa ngày 19/9 (giờ địa phương), cầu thủ sinh năm 1999 đã đi xe đạp tới sân và có buổi tập nhẹ đầu tiên tại SC Heerenveen cùng cựu thần đồng của - Alen Halilovic. Do đây là ngày nghỉ của toàn đội, nên Văn Hậu chủ động xin HLV trưởng được tập thể lực.