Tiền vệ Mesut Ozil đã bày tỏ niềm hạnh phúc của mình sau khi nghe tin linh vật Gunnersaurus của sẽ được trở lại Emirates trong thời gian sắp tới.

Khoảng tháng trước, để cắt giảm chi phí nhằm khắc phục những khó khăn về tài chính sau đại dịch COVID-19, BLĐ Pháo thủ đã quyết định đuổi việc Gunnersaurus. Điều này đã làm dấy lên cơn bão phẫn nộ từ phía những CĐV của đội bóng.

Trong khi đó, tiền vệ Mesut Ozil đã trực tiếp đứng ra đấu tranh để bảo vệ chú linh vật gắn bó với đội bóng trong suốt 27 năm qua. Và mới đây, tin vui đã đến đối với cựu sao cũng như người hâm mộ của đội bóng phía Bắc thành London.

Theo đó, trong một dòng trạng thái trên Twitter, tài khoản đại diện cho Gunnersaurus chia sẻ:

Không lâu sau, cựu sao người Đức đã nhanh chóng tweet lại:

Happy to see you back where you belong 👍🏼#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI