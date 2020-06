Ngoại hạng Anh trở lại, công nghệ goal-line mắc lỗi kỹ thuật chưa từng có

Mới đây, tình huống trong trận đấu giữa và đã làm nổ ra tranh cãi vô cùng lớn khi đội khách Sheffield bị từ chối một bàn thắng vô cùng rõ ràng, nhưng công nghệ goal-line lại không giúp đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Phút 41, sau cú đá phạt của Billy Sharp, thủ thành Orjan Nyland có pha xử lí không dứt khoát và các đoạn băng quay chậm cho thấy anh đã ôm bóng đi sau vạch vôi. Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver lại không công nhận bàn thắng cho đội bóng của HLV Chris Wilder.

Ở đây, công nghệ goal-line không thông báo bàn thắng đã được ghi, và trọng tài Oliver cũng không sử dụng VAR xem lại quyết định.

Sau trận, hàng loạt ý kiến trái chiều đã được đưa ra để phản ứng với pha bóng này.

Công ty vận hành công nghệ goal-line là Hawk-Eye đã phải lên tiếng xin lỗi Ngoại hạng , Sheffield United và tất cả những người chịu ảnh hưởng từ sự cố này. Họ cho biết 7 camera đặt xung quanh khu vực cầu môn đã bị chặn lại đáng kể bơi các cầu thủ và khung gỗ.

Hawk-Eye nói thêm, sự cố với mức độ nghiệm trọng như vậy chưa từng xảy ra trong 9.000 trận đấu mà hệ thống goal-line của họ đã vận hành. Trước khi trận đấu bắt đầu, hệ thống đã được kiểm tra và chứng minh chức năng hoạt động bình thường.

Phát biểu ý kiến trên trang Twitter CLB, phía Sheffield cho rằng đây là điều dở khóc dở cười: "Nó chẳng hoạt động tí nào cả". Trong khi đó, phía Aston Villa cũng "cạn lời" vì những tranh cãi khi đăng tải dòng trạng thái: "Chúng tôi thực sự không biết nói gì hơn."

Ngoài ra, trong chương trình phân tích trên đài Sky Sports, cựu tuyển thủ Hotspur - Jamie Redknapp phân tích: "Người ta thường nói rằng công nghệ goal-line là quá hoàn hảo để xác định tình huống như thế này nhưng ở đây thì không, nó như mất tích rồi."

"Tại sao họ lại không thể đưa ra quyết định ngay trong tình huống? Bình thường, nó thường hoạt động một cách trơn tru, nhưng lần này thì chẳng hề như vậy."

Ngoài ra, một số cầu thủ khác đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh cũng bày tỏ một số phản ứng về tình huống nói trên.

Wait... i thought this is what VAR was brought in for ?!? Blatantly over the line????