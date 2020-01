Ở thời điểm hiện tại, vụ cháy rừng diện rộng tại vẫn đang diễn ra, với thiệt hại vô cùng nặng nề và vẫn chưa thể được dập tắt hoàn toàn. Theo ước tính, đã có 14,7 triệu hecta rừng chịu ảnh hưởng, kéo theo hơn nửa tỉ động vật bị chết cháy.

Chứng kiến thảm họa khủng khiếp ở quê nhà, Matthew Ryan - người gác đền số 1 của ĐTQG Australia - cũng đứng ngồi không yên. Vừa qua, thủ môn của CLB cho biết anh sẽ góp phần vào nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ cháy rừng...

"Thấy được hậu quả nặng nề từ vụ cháy rừng đang diễn ra, tôi sẽ ủng hộ 500 đô-la Australia (8 triệu đồng) cho mỗi pha cứu thua của mọi thủ môn tại giải Ngoại hạng trong những trận đấu cuối tuần này." - Ryan viết trên trang Instagram cá nhân.

"Tôi sẽ quyên góp cho tổ chức cứu hộ WIRES Wildlife Rescue. Xin cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ suốt thời gian qua và thay mặt cả nước, chúng tôi rất biết ơn mọi sự giúp đỡ hào phóng mà các bạn đã thực hiện."

"Sẽ vẫn có những ngôi nhà bị phá hủy, kéo theo sự nguy hiểm tới tính mạnh của hàng loạt người dân và động thực vật, gây ảnh hưởng tới cộng đồng cũng như kinh tế. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể tiếp tục quyên góp cho các quỹ từ thiện để khắc phục hậu quả."

I’ll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.



Please visit any of the sites below if you're able to contribute. Thank you 🙏🏼