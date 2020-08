(Ngoại hạng Anh) Jurgen Klopp nhận giải HLV xuất sắc nhất mùa

"Thuyền trưởng" - Jurgen Klopp vừa được trao giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất Ngoại hạng mùa giải 2019/2020.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của nhà cầm quân người Đức sau khi đưa Lữ đoàn Đỏ đến với chức vô địch sau 30 năm chờ đợi. Không chỉ cán đích ở vị trí số một, họ còn bỏ xa đội xếp nhì với khoảng cách lên đến 18 điểm - một con số vô cùng ấn tượng.

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp



